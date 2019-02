Tenta un furto su un camion, va ai domiciliari. Il giorno dopo evade e ci riprova: beccato finisce in carcere

Approfittando dell’assenza momentanea dell’autista, si è introdotto furtivamente in un autocarro, parcheggiato in pieno centro, tentando di portare via alcuni arnesi per l’edilizia. Sfortuna ha voluto però che proprio in quel frangente il proprietario, un operaio di una ditta edile, stava tornando al mezzo e visto quanto accadeva si è contrapposto energicamente al ladro bloccandolo e poi chiamando i Carabinieri.

Sul posto sono arrivati i militari della Radiomobile e della Stazione di Cosenza Principale, che constatata la gravità della situazione, hanno arrestato il presunto responsabile, un 28enne del posto, che è stato messo ai domiciliari così come disposto dalla Procura cittadina.

La storia però non finisce qui: il giovane, incurante delle restrizioni impostegli in attesa del rito direttissimo, nemmeno il giorno successivo è evaso tornando nuovamente in centro città e tentando di depredare un altro camion in sosta all’inizio di viale Trieste.

Anche qui però la fortuna non gli ha sorriso perché è stato beccato in flagranza da una pattuglia dell’Arma proprio mentre si impossessava di un’altra cassetta per gli attrezzi di altrettanti ignari operai.

I Carabinieri, quindi, avendolo intercettato mentre tentava di fuggire e riconoscendolo, l’hanno immobilizzato e arrestato nuovamente per lo stesso reato del giorno prima.

Il giovane, quindi, è stato portato direttamente presso il Tribunale di Cosenza dove era in programma l’udienza di convalida per i fatti precedenti. Il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, alla luce anche degli eventi appena successi, nel convalidare gli arresti, ha disposto l’immediata traduzione dello stesso nella Casa Circondariale “Sergio Cosmai” del capoluogo bruzio.