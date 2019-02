Visura Catastale: come ottenerne una con un semplice click

Avere informazioni sui beni immobiliari di uno o più soggetti determinati è un'operazione che non riguarda soltanto i professionisti del mestiere. Esistono infatti decine di situazioni che potremmo definire "quotidiane" che però rivelano necessari accertamenti di questo tipo che, quasi inutile sottolinearlo, sono decisamente complessi da realizzare qualora non si disponga dei giusti partner: il rischio infatti è quello di rimanere intrappolati nella macchina burocratica e, soprattutto, di non riuscire ad arrivare alle banche dati che contengono i dati a noi cari. Proprio per questo oggi proveremo a suggerirvi un modo rapido ed efficace per avere accesso ad una Visura Catastale, ricorrendo ad una realtà con esperienza pluriennale nel settore. Insomma, se avete necessità di verificare le proprietà di un determinato soggetto, questo è l'articolo che fa per voi: scopriamo dunque come ottenere una visura catastale con un semplice click.

CHE COSA INTENDIAMO QUANDO PARLIAMO DI VISURA CATASTALE

Prima di immergersi nel corpo dell'articolo è forse utile fare un passo indietro, spiegando nel dettaglio in cosa consista la già citata Visura Catastale. Ebbene, stiamo parlando di un documento che viene rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e che contiene al suo interno diversi dati relativi ad immobili, a fabbricati o anche a terreni siti sul territorio nazionale. Tra i vari dati presenti all'interno di una Visura Catastale possiamo ad esempio fare una prima distinzione tra quelli identificativi e quelli di classamento: da una parte quindi indicazioni quali sezione urbana, particella, subalterno, foglio e comune; dall'altra informazioni quali zona censuaria, classe, categoria catastale, rendita e consistenza. A ciò vanno aggiunte ulteriori informazioni quali indirizzo e note. Un ultimo aspetto da specificare quando si parla di Visura Catastale è che tutti i dati di cui sopra non hanno valenza legale, visto che il catasto è un ente non probatorio: ciò vuol dire che le singole informazioni potrebbero non riflettere la realtà dei fatti (vuoi per scorrettezza degli intestatari, vuoi per variazioni legate al passare del tempo).

AFFIDARSI AD UN PARTNER CON LA GIUSTA ESPERIENZA

Come anticipato in precedenza, per ottenere una Visura Catastale è necessaria un'ottima conoscenza del settore ed è per questo che il nostro suggerimento è quelli di avvalersi della collaborazione di esperti della materia. La nostra scelta in questo caso è caduta su Cerved online, piattaforma espressamente dedicata al mondo delle informazioni di business intelligence: ciò vuol dire che all'interno del portale troverete tutto quello che c’è da sapere su imprese e persone, sia in Italia che all'estero. Un modo rapido ed efficace per premunirsi prima di portare avanti un'operazione economica, o anche solo per avere una conoscenza diretta di un potenziale partner e/o avversario lavorativo; oppure, detto più in generale, un modo per ridurre in partenza possibili rischi ed ostacoli.

COME OTTENERE UNA VISURA CATASTALE CON UN CLICK

Nello specifico con Credit Direct di Cerved è possibile ottenere proprio la Visura Catastale di un particolare soggetto, in modo da potere valutare se questi è proprietario di uno o più beni immobili sul territorio nazionale, oppure in modo da potere fare una rapida stima del valore dei fabbricati a lui legati. Basta visitare la pagina di riferimento sul sito ufficiale di Cerved e registrarsi per potere acquistare rapidamente il documento di nostro interesse: il tempo di evasione è di massimo due giorni lavorativi e permette di rilevare tutti i beni registrati nell'archivio Catasto Fabbricati e Terreni dell'Agenzia del territorio (l'unica esclusione è rappresentata dagli Uffici Tavolari). A ciò si aggiunga che, includendo al servizio di Visura Catastale quello di Visura Immobiliare, è possibile anche accertare la presenza di gravami oppure di ipoteche sugli immobili individuati. Perché, come già detto, informarsi è sempre utile ed in certi casi prevenire è meglio che curare.