Tir si ribalta sulla strada dei due mari tra Lamezia e Catanzaro, disagi al traffico

Un tir che trasportava rifiuti e materiali in plastica si è ribaltato all’imbocco della strada statale 280 in località Germaneto a Catanzaro. Per cause in corso d’accertamento, stava per prendere la direzione di Lamezia Terme quando all’altezza di una curva si è ribaltato su di un lato.

Il conducente, unico passeggero a bordo del mezzo, è rimasto ferito in modo lieve ed è stato soccorso dai sanitari del Suem 118. L’uomo è stato quindi trasferito in ospedale per ulteriori controlli.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede Centrale per la messa in sicurezza del mezzo, il personale dell’Anas e quello della polizia stradale. Per il recupero del tir è stato necessario l’impiego dell’autogru proveniente dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Vibo.