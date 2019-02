‘Ndrangheta e narcotraffico. Catturato il latitante Francesco Strangio

Latitante pericoloso ed in fuga da un anno, le forze dell’ordine lo cercavano in tutto il paese ma si nascondeva non troppo lontano dal suo paese d’origine; fuori provincia, per l’esattezza: Francesco Strangio è stato infatti catturato nella notte scorsa a Rose, piccolo centro del cosentino.

Il ricercato si nascondeva in un appartamento all’ultimo piano di un condominio del centro abitato, dov’è stato rintracciato dai carabinieri di Reggio Calabria e del capoluogo bruzio.

Pluripregiudicato, ritenuto contiguo alla cosca degli Strangio-Janchi di San Luca, Strangio deve scontare 14 anni per narcotraffico internazionale: secondo gli inquirenti avrebbe negoziato e gestito l’importazione di ingenti quantità di cocaina dal Sudamerica.

Nella sua cattura sono stati impiegati anche i militari dello Squadrone Cacciatori di Vibo Valentia.