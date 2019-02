Controlli: allacci abusivi nei quartieri Trafinello, Fondo Gesù e Lampanaro

Nell’ambito di specifiche attività volte a contrastare i fenomeni di illegalità ed abusivismo in alcune aree di Crotone, il personale della Polizia e tecnici verificatore della Società “E-Distribuzione”, ha effettuato oggi una serie di controlli in località Trafinello, in varie abitazioni private e in relazione a probabili allacci elettrici non regolamentari.

In particolare, in due case sono stati scoperti dei bypass abusivi con relativi allacci alla rete e due persone sono state così denunciate per furto aggravato di energia.