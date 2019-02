‘Ndrangheta. Omicidio Matina, chiesto ergastolo per 5 esponenti clan Patania

Giuseppe Matina

La Procura generale di Catanzaro ha chiesto alla Corte d'Assise d'Appello cinque ergastoli ed una condanna a 20 anni di reclusione per gli imputati del tentato omicidio e poi dell'omicidio di Giuseppe Matina, alias “Gringia”, fatti di sangue commessi a Stefanaconi, centro confinante con Vibo Valentia, nel dicembre 2011 e nel febbraio 2012 nell'ambito della faida che ha insanguinato la provincia (LEGGI).



La condanna al carcere a vita è stata chiesta per Giuseppina Iacopetta, vedova del boss di Stefanaconi, Fortunato Patania; Giuseppe Patania; Nazzareno Patania; Saverio Patania; Salvatore Patania, tutti figli di Fortunato e Giuseppina Iacopetta.

Per Nicola Figliuzzi di Sant'Angelo di Gerocarne, la richiesta di pena formulata dalla Procura generale ammonta invece a 20 anni. Altri omicidi per la stessa faida sono stati già oggetto di un separato procedimento penale così come quello per associazione mafiosa.