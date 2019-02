Si porta a casa la legna che gli era stata sequestrata, denunciato allevatore

Un allevatore isolitano di quarant’anni è stato denunciato dai Carabinieri forestali di Crotone per aver omesso di custodire la legna, affidatagli in custodia giudiziaria, derivante da un taglio illecito che il soggetto eseguito nella pineta di Sovereto di Isola Capo Rizzuto.

L’uomo, alcune settimane fa, era stato infatti sorpreso con un complice mentre tagliava della legna derivante dall’abbattimento illecito di alberi. Colto il flagranza di reato, era stato così arrestato dai forestali che avevano sequestrato il materiale che, in assenza di rapide alternative, gli era stato appunto affidato in custodia.

Quando però i militari si sono recati - pochi giorni fa - per dare in consegna la legna al personale incaricato di Calabria Verde, hanno accertato che la stessa non era più presente sul posto.

In pratica circa 33 metri steri di depezzata in toppi di 50 cm, era stata depositata in un’area di pertinenza dell’abitazione di proprietà e in uso all’uomo. Per lui, dunque, è scattata inevitabilmente la denuncia alla Procura della Repubblica.