Tenta di stuprare una 16enne: salvata dai passanti, straniero in carcere

È accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza sedicenne e per questo un 27enne straniero è stato arrestato.

Il fatto è avvenuto a Villa San Giovanni, sabato sera, quando, la minore, dopo aver trascorso la serata con un gruppo di amici in piazza Valsesia, ha deciso di incamminarsi a piedi verso un ristorante poco distante, dove doveva incontrare un’amica.

Nel percorrere via Torino, la giovane ha sentito dei passi dietro di lei e ha notato un’ombra avvicinarsi.

All’improvviso è stata afferrata per i capelli e trascinata a terra da una persona che le si è seduta sopra a cavalcioni, tentando di non farla urlare mettendole una mano sul collo e l’altra sulla bocca.

La 16enne ha opposto resistenza ed è riuscita, nonostante la violenza, ad inviare una chiamata al proprio fidanzato, chiedendo aiuto.

Grazie all’intervento di due passanti che sono stati allarmati dalle grida di aiuto della ragazza, le è stato subito prestato soccorso, facendo allontanare l’aggressore che è così scappato tra le vie limitrofe, in direzione della Stazione Ferroviaria.

Informati dai familiari della giovane, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche, che si sono concluse dopo pochi minuti con la localizzazione del 27enne.

L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici della Compagnia di Villa San Giovanni per gli accertamenti del caso.

È stato poi arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere di Reggio Calabria-Arghillà, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.