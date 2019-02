Controlli nel quartiere di viale Isonzo: un arresto, tre denunce e tre segnalazioni

Un arresto, tre denunce e tre segnalazioni. È il bilancio delle attività di controllo effettuate dai Carabinieri di Catanzaro e dai loro colleghi del quartiere Santa Maria.

Le attività si sono concentrate su Traversa Isonzo e Viale Isonzo 222, dove insistono palazzine di edilizia popolare ormai note per essere diventate il fortino di attività illecite, come lo spaccio di droga e la ricettazione.

I militari hanno quindi arrestato un uomo di 24 anni che, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Catanzaro, ha violato le prescrizioni, tutte accertate e comunicate all’Autorità Giudiziaria. A suo carico è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari richiesta e emessa dall’autorità giudiziaria. Il giovane tuttavia, poco dopo la notifica del provvedimento, che gli vietava di lasciare casa, ha pensato di farla franca, uscendo dalla propria abitazione ma è stato subito bloccato dai militari che lo hanno arrestato nuovamente, questa volta per l’ipotesi di reato di evasione.

L’attività è proseguita con la denuncia di altre tre persone: due, rispettivamente originarie di Girifalco ed Amaroni, che, nonostante un foglio di via obbligatorio dal capoluogo, sono stati rintracciati e controllati in viale Isonzo. Entrambi, gravati da precedenti in materia di stupefacenti, stavano tentando di acquistare dello stupefacente in zona.

Il terzo, invece, un catanzarese di 29anni, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare da parte dei Carabinieri della Stazione di Gagliano, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio, dopo essere stato trovato con poco meno di 15 grammi di marijuana.

Infine, i posti di controllo da parte di più equipaggi hanno consentito di monitorare tutti i transiti sospetti, segnalando come assuntori di droga tre giovani trovati con hashish e marijuana; indentificando più di 100 soggetti e procedendo alla contestazione di parecchie violazioni al codice della strada, alcune piuttosto gravi come la guida senza patente poiché mai conseguita, la mancata di copertura assicurativa e della revisione del mezzo.