Discarica abusiva in un castagneto. Denunciata una persona

Una persona è stata denunciata per gestione illecita di rifiuti speciali. Durante un controllo, i Carabinieri forestale di Taverna, hanno individuato all’interno di un castagneto da frutto, di proprietà privata, e nella periferia del centro urbano di Catanzaro, in località Soverito, circa 150 metri cubi di rifiuti speciali di varia tipologia su una superficie di 1.200 metri quadrati.

Il materiale, sparpagliato e miscelato su tutta la zona, era costituito prevalentemente da rifiuti urbani e speciali, come elettrodomestici, vecchi autoveicoli e ciclomotori, contenitori di plastica e in vetro, mobili, rifiuti ferrosi.

Presenti anche, e come dicevamo, dei rifiuti pericolosi composti da lastre e contenitori in eternit, in evidente stato di degrado e tali da costituire una grave fonte di pericolo di inquinamento ambientale e di rischio per il castagneto da frutto.

Dopo le formalità di rito, e individuati i soggetti responsabili, i rifiuti e l’area sono stati sequestrati e il proprietario è stato denunciato.