Maltempo, Dpc: ancora venti di burrasca sulle regioni meridionali

L’area depressionaria posizionata sul Mar Ionio, continuerà, nelle prossime ore, a determinare forti venti sulle regioni meridionali dell’Italia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso nei giorni scorsi e prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 6 febbraio, il persistere di venti, da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 6 febbraio, allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori costieri dell’Abruzzo e per rischio idraulico e idrogeologico sulla Basilicata.