Carenze igienico-sanitarie in bar di Santa Severina, multati i titolari

Diverse violazioni amministrative sono state riscontrate in un bar tabacchi. È successo a Santa Severina dove i carabinieri della stazione locale e i colleghi del Nas di Cosenza hanno effettuato controlli per la tutela della salute. Durante i servizi hanno inoltre riscontrato carenze strutturali ed igieniche sanitarie nonché per la mancata certificazione “HACCP” e per questo hanno multato i titolari dell’esercizio commerciale.