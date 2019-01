Far west a fondo Gesù: altri sviluppi. Blitz a Crotone, diversi arresti per droga

Ancora sviluppi nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nei primi giorni di gennaio nel quartiere di fondo Gesù a Crotone (LEGGI).

Gli uomini della questura pitagorica stanno eseguendo dall’alba di stamani un’operazione - denominata "Ora di punta" - che ha coinvolto diverse persone ritenute dedite allo spaccio di droga nel capoluogo. Dieci le misure eseguite, di cui nove in carcere.

Alcuni degli indagati - che sono accusati anche di tentato omicidio e detenzione illegale di armi - non avrebbero esitato a scatenare, pochi giorni fa, il 9 gennaio per l’esattezza, e nell’affollata via Di Vittorio, alle porte del quartiere popolare, un vero e proprio inferno di fuoco, esplodendo numerosi colpi di fucile a pallettoni e di pistola contro un’auto e un negozio: secondo gli inquirenti per regolare così un conto in sospeso con una fazione avversa.

Una pioggia di proiettili che solo per puro caso non ha provocato conseguenze tragiche considerata l’ora, erano circa le 13.30, in cui la zona interessata, attigua all’autostazione dei bus, è affollata da numerose persone, in particolare da pendolari, tra cui molti ragazzi fermi in attesa dei pullman.

Il 23 gennaio scorso la squadra mobile aveva arrestato già due persone ritenute convolte nella sparatoria (LEGGI) ritenendo di aver ricostruito movente e dinamica dell’accaduto. Allora gli inquirenti avevano fatto sapere comunque che le indagini non si sarebbero fermate e che vi sarebbero stati ulteriori sviluppi.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà in Questura alle 11 alla presenza del Questore e del Procuratore Capo di Crotone.