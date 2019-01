Isola Capo Rizzuto. Ai domiciliari esce di casa: rintracciato ed arrestato

Un 25enne di Isola Capo Rizzuto sottoposto ai domiciliari non è stato trovato in casa durante i consueti controlli eseguiti dai carabinieri della tenenza locale a soggetti destinatari appunto di misure restrittive.

Rintracciato dai militari in un’altra abitazione, inevitabile per il giovane l’arresto. In attesa di altre valutazioni nei suoi confronti da parte dell’Autorità Giudiziaria il 26enne è stato rimesso ai domiciliari.