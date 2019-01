Box in fiamme a Lamezia, danneggiata anche abitazione

Un box con struttura in legno e copertura con pannelli coibentati è stato parzialmente distrutto da un incendio in via Talete a Lamezia Terme.

La struttura, situata vicino ad un’abitazione, era utilizzatoa per riparare attrezzature agricole varie e arnesi da lavoro, completamente danneggiati dalle fiamme.

All’interno anche una bombola di gpl che è stata allontanata dai Vigili del fuoco e posta in sicurezza.

L'intervento dei vigili del distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di una autobotte, ha evitato il propagarsi al tetto e all'abitazione vicina che ha riportato solo l’annerimento di alcune pareti.