Nel cantiere due operai in nero, denunciato imprenditore e “stoppata” l’azienda

I Carabinieri della Stazione di Pizzo, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia ed al personale del Dipartimento Prevenzione dell’Asp, in particolare dell’Unità Operativa di Medicina del Lavoro, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile nel centro napitino il cui titolare è un 49enne, N.A., originario di San Costantino Calabro, scoprendovi due operai in nero.

Di conseguenze per il datore di lavoro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica del capoluogo, oltre che una sanzione da oltre 20 mila ed un provvedimento di sospensione dell’attività.