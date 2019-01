Uomo scomparso a Pietra Cappa. Ritrovato da operai di Calabria verde

È stato ritrovato il 47enne, F.D., con problemi di salute, scomparso da San Luca nella mattinata di giovedì sotto il casello di San Giorgio.

L’uomo di trovava infatti in una zona impervia nell’appendici dell’Aspromonte, vicino Pietra Cappa e si era perso tentando di raggiungere l’allevamento di bestiame del padre.

Il ritrovamento - effettuato dagli operai di cabaria verde con la collaborazione di un pensionato di 73 anni che si è unito alle ricerche dei forestali - è avvenuto nell’ambito di un controllo straordinario del territorio coordinato del Reparto Carabinieri Parco Nazionale d’Aspromonte di Reggio Calabria, dei militari delle Stazioni Parco, con i colleghi di Gerace e di San Luca, e la preziosa collaborazione del CAI Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, della Stazione Carabinieri di San Luca e degli operai di Calabria Verde.

Dopo il ritrovamento gli agenti hanno recuperato l’uomo e lo hanno portato in salvo caricandolo sulle spalle per non fargli scalare il costone molto ripido.

L’ultimo avvistamento del 47enne era stato proprio nella località del ritrovamento, ieri mattina, intorno alle 8 del mattino. Ma quando non è rientrato a casa, i familiari hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono dunque arrivati i carabinieri di San Luca e i vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio ai forestali si sono aggiunti altri volontari cittadini di San Luca tra i quali il pensionato che insieme ai suoi due cani è riuscito a portare a casa lo scomparso.

Le incessanti ricerche sono subito partire grazie all’attivazione del piano provinciale di ricerca da parte della Prefettura dello Stretto. Completati i necessari controlli medici e le cure del caso, la persona, dopo una notte all’addiaccio, è risultato in buono stato di salute.

