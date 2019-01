Allerta gialla della Protezione civile. Prevista neve a bassa quota

È allerta gialla in Calabria, dove la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo per la serata di oggi e per domani. Si prevedono infatti forti nevicate al di sopra dei 700-900 metri. A questo si aggiungeranno anche venti forti e mareggiate lungo le coste.

Condizione in peggioramento per domani, giovedì, quando la neve potrebbe cadere sulle zone sopra i 500-700 metri sopra il livello del mare e con possibile ulteriore riduzione. Previsti anche temporali in diverse aree.