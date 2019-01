Bossio (Pd): “premio speciale al Teatro dell’Acquario, orgoglio tutto cosentino”

Enza Bruno Bossio

"L’attribuzione del Premio Speciale al Teatro dell’Acquario - Centro Rat di Cosenza, assegnato il 7 gennaio nel corso della cerimonia della quarantunesima edizione dei Premi Ubu a Milano, il massimo riconoscimento del teatro italiano, da cosentina, mi riempie d’orgoglio".

Lo dice la deputata parlamentare Enza Bruno Bossio che prosegue "in un momento di così grande crisi per la cultura cittadina, - si pensi alla decurtazione dei finanziamenti conseguenti alla perdita della qualifica di “teatro di tradizione” del Teatro Rendano - non si può che riconoscere ad Antonello Antonante, Dora Ricca e tutti coloro i quali, nonostante le difficoltà (leggasi l’immotivata esclusione dal Fus nazionale che grida vendetta contro questo governo) hanno contribuito a fare del Teatro dell’Acquario un’eccellenza culturale e un avamposto del pensiero critico, punto di riferimento soprattutto per i giovani cosentini".