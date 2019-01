Maltempo: ancora venti al sud, nevica sull’A2 in Basilicata

Continuano gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che ancora nelle prossime ore determinerà il persistere di forti venti al sud, di una sensibile diminuzione delle temperature con nevicate a quote molto basse su Sicilia e Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quelli diffusi precedentemente e prevede il persistere di nevicate sul nord della Sicilia e sulla Calabria meridionale a quote superiori a 200-400 metri, con locali possibili sconfinamenti a quote inferiori.

Sono previsti apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti alle quote superiori dei settori settentrionali della Sicilia.

Intanto la temperatura è scesa fino a 14 gradi centigradi sotto lo zero, in mattinata, in Sila. Il dato è stato registrato dal centro multirischi dell'Arpacal, l'agenzia per l'ambiente della Regione Calabria.

Si tratta della temperatura minima riscontrata fra le 6 e le 7 di stamane a Botte Donato (Cs), insieme con i 10 gradi sotto lo zero di Nocelle San Giovanni in Fiore (Cs) registrati nello stesso arco temporale. A Gambarie d'Aspromonte, nel reggino, la temperatura è scesa fino a 5 gradi centigradi sotto lo zero. Le aree interne della Calabria sono innevate nelle quote più alte, ma non si sono registrate le nevicate a bassa quota previste dai bollettini meteo. Il tempo, su quasi tutta la regione, è sereno e nessun problema si registra per quanto concerne la circolazione stradale.

Prime nevicate anche sull'autostrada A2 del Mediterraneo dopo diverse ore di temperature rigide in tutto il Centrosud.

L'Anas ha decretato il codice giallo, con nevicate in atto, tra gli svincoli di Petina e Lagonegro, in Basilicata, e c'è uno stato di attenzione, con i mezzi spargisale in allerta, nelle zone a nord della Calabria. Al momento, comunque, la circolazione risulta regolare su tutta l'arteria.