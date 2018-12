Tragedia sfiorata a Cutro, incendio in un’abitazione: anziana si rifugia sul balcone

Tragedia sfiorata stasera a Cutro, nel crotonese. Erano le 8 e mezza di sera quando all’improvviso nella cucina di un appartamento posto la primo piano di una palazzina si è sviluppato un incendio che ha distrutto in pochi minuti l'intero mobilio della stanza.

È a questo punto che l’unica residente nell’abitazione, una donna anziana, vedendo la casa letteralmente invasa dal fumo si è rifugiata sul balcone.

È qui che la signora è stata trovata e fortunatamente messa in salvo dai vigili del fuoco di Crotone che sono interventi con due squadre, tre automezzi oltre ad un’autoscala. In corso accertamenti per risalire alla causa che ha scatenato il rogo.