Acqua marrone dai rubinetti: cittadini in protesta ad Isola Capo Rizzuto

I cittadini di Isola Capo Rizzuto hanno deciso di fare esaminare l'acqua corrente, dal momento che esce di colore marrone. Questo ha suscitato un vero e proprio clima di protesta e per questo motivo i residenti si sono affidati all’Associazione Avvocatideiconsumatori.

Questa si è fatta loro portavoce chiedendo all'Arpa e al Comune di Isola di Capo Rizzuto di esaminare l'acqua e di comunicare al più presto i risultati. Nonostante lo strano colore, al momento non vi è alcuna ordinanza comunale che ne vieti il consumo.

“È necessario fare luce su una situazione annosa e che da anni non trova alcuna risposta. Gli stessi cittadini, hanno contestato alla Congesi l'addebito in fattura del costo della depurazione, poiché l'acqua che esce dai rubinetti non è certo salubre e sicuramente non è depurata”.