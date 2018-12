Arci Calabria: Panaro eletto nel Consiglio Nazionale

"A conclusione del XIV congresso dell’Unione dei Circoli del Cinema dell’Arci (UCCA), è stato eletto nel Consiglio Nazionale, all’unanimità, Francesco Panaro, già presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, attualmente responsabile Cultura dell’Arci Comitato Territoriale di Catanzaro e direttore artistico della Cooperativa Atlantide, operante da quasi trent’anni nel campo dei servizi di promozione sociale, culturale e di comunicazione". - È quanto fa sapere, attraverso una nota stampa, Giuseppe Apostoliti, Presidente Arci Calabria -

"Una grande soddisfazione - si legge ancora nella nota - per l’intera organizzazione calabrese, il suo Presidente Giuseppe Apostoliti ed i tanti che hanno testimoniato apprezzamento e che hanno sempre creduto nel ruolo dell’associazionismo culturale come base imprescindibile dello sviluppo di una comunità, ma anche nella necessità di spazi in cui le iniziative possano prendere vita e crescere, radicandosi sul territorio.

L’Arci, insieme ad altre associazioni, è da tempo impegnata in una riflessione sul riutilizzo di aree dismesse o sottoutilizzate, promuovendo progetti territoriali che coinvolgono anche le Regioni, gli enti locali, le fondazioni private, imprese creative e culturali, enti del Terzo Settore".

"Il congresso - informa infine il presidente dell'Arci - si è tenuto al termine di Strati della Cultura, l’appuntamento nazionale che l’Arci organizza dal 2007 per confrontare le proprie proposte sulla promozione culturale con il mondo delle istituzioni, della politica, della cultura. L’edizione 2018, che ha avuto luogo a Piacenza, si è concentrata sull’esperienze di rigenerazione urbana in Italia e all’estero, con un particolare interesse per quei progetti che hanno un forte radicamento territoriale e prevedono processi reali di partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni culturali e sociali, e sulle connessioni tra impresa culturale, impresa sociale e processi di partecipazione dei cittadini in ambito culturale. La rigenerazione urbana è stata affrontata anche nell’ambito del Congresso dell’UCCA, in relazione all’evoluzione degli spazi per il Cinema e dei luoghi di aggregazione, incontro tra generazioni e dibattito, a fronte di un sistema dell’audiovisivo in rapidissima evoluzione."