Sit-in associazioni in periferie a rischio, chiedono più attenzione

Vogliono più attenzione le periferie che “lavorano” a Catanzaro. Per questo motivo hanno promosso un sit-in in Viale Isonzo 222, strada del quartiere Pistoia nell'area sud della città che quotidianamente vive situazioni di estremo degrado sul piano sociale.

La manifestazione, promossa dal Comitato Civico Viale Isonzo e dalle associazioni "Arte di Parte", "Periferie Mediterranee", "Rom per l'Integrazione", "Natura e Dintorni" e "Le Rondini", ha visto anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali del Comune e dell'Aterp, l'azienda per l'edilizia residenziale pubblica della Regione. Nel corso dell'iniziativa le associazioni, assistite da numerosi residenti, hanno messo in evidenza le tante problematiche che caratterizzano questa popolosa area di Catanzaro: la carenza di servizi, la mancanza di infrastrutture, la povertà dilagante, la presenza di una criminalità legata anche ad alcune cosche di 'ndrangheta, la diffusione della droga e la difficoltà di integrazione di una consistente comunità di etnia Rom che risiede nel quartiere.

Le associazioni e i cittadini chiedono dunque il miglioramento dei servizi, a partire dall'illuminazione pubblica, dalla raccolta dei rifiuti e dalla rete acquedottistica e fognaria, alla creazione di spazi i dedicati ai bambini e di centri di aggregazione giovanile e sociale che puntino all'integrazione e tra catanzaresi e rom e anche al reinserimento di ex detenuti.