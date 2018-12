Viola prescrizioni della licenza per vendita armi, denunciato

Violazioni della licenza, vendita di esplosivi di I e V categoria come polvere da sparo pura e tutto senza alcuna licenza specifica. Così il proprietario di un’armeria controllata dal personale della Questura di Crotone, con il personale del Nucleo Artificieri di Catanzaro, è stato denunciato.

L’uomo avrebbe infatti violato le prescrizioni della licenza e per questo motivo durante il controllo amministrativo il personale ha sequestrato 38 armi lunghe; munizioni per arma lunga della Varti contenuti in pacchetti originali, per un totale di 82.683 pezzi pari a 147 chili; esplosivi di prima categoria per un peso complessivo di 13,5 chili.