La camera di commercio accende il Natale: conferenza in sala Pitagora

“La Camera di commercio accende il Natale a Crotone”. L’iniziativa, patrocinata gratuitamente dal Comune di Crotone, sarà illustrata domani mattina alle 11:30 presso la Sala Pitagora dell’Ente camerale, dal Presidente Alfio Pugliese e dal Segretario Generale Paola Sabella e vedrà la partecipazione dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Crotone Sabrina Gentile.

Lo scopo del progetto è quello di promuovere le eccellenze del territorio animando contestualmente la città con eventi musicali che favoriscano la socializzazione. Nell’ambito di tale attività, verranno allestiti degli stand della Camera di commercio di Crotone per far conoscere i servizi dell’Ente.

Attraverso gli stand si intende favorire il coinvolgimento delle imprese nelle attività previste dai diversi progetti camerali, in particolare per quel che attiene lo scouting per l’internazionalizzazione e la diffusione delle conoscenze del digitale.

Durante l’incontro, sarà presentato il calendario degli eventi natalizi che si svolgeranno a Crotone dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, caratterizzato da spettacoli, attrazioni, luci ed allegria; parteciperanno anche gli artisti che si esibiranno durante le serate programmate.

Il Presidente sottolinea che il calendario delle iniziative natalizie si rivolge alle imprese e a tutti i cittadini e propone eventi per tutte le età anche per i più piccoli che sono i più entusiasti della magia del Natale, pertanto augura a tutti di “scoprire una città attiva, dinamica, fiduciosa e capace di guardare al futuro”.