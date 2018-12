Incidente vicino l’ospedale di Crotone. Coinvolte due auto

Un incidente stradale si è verificato questa sera tra l’Agip e il parcheggio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Per cause in corso di accertamento una Smart è andata a finire contro un altro mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, i Vigili del fuoco impegnati per la messa in sicurezza dei mezzi e per tagliare le lamiere dell’auto, e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. Al momento non si sa se ci siano feriti.