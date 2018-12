La marijuana tra le conserve: un po’ in cucina e in camera da letto. 26enne ai domiciliari

Tra le conserve aveva nascosto della marijuana. A scoprire lo stupefacente è stato il fiuto infallibile del cane antidroga Akim, pastore tedesco di tre anni in forza ai Cacciatori Calabria di Vibo Valentia che insieme ai colleghi di Girifalco hanno perquisito l’abitazione di un giovane di Amaroni, il 26enne B.R.L., ora finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I carabinieri – come dicevamo - hanno controllato la casa dell’uomo facendo la prima scoperta nella cantina: tra le conserve appunto vi hanno trovato un marsupio co dentro circa 66 grammi di marijuana, in un’unica busta di plastica, oltre un bilancino di precisione.

Nell’abitazione, poi, vi erano altri due involucri della stessa sostanza nascosti uno in camera da letto e l’altro in cucina e rispettivamente di circa 1,4 e 0,68 grammi ciascuno. Scoperto anche del materiale per il confezionamento della droga.