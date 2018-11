Aumentano i corsi di formazione dedicati al trading online e agli investimenti finanziari

Investire una parte dei propri risparmi è una pratica piuttosto comune in molti Paesi, specialmente in quelli di origine anglosassone.

In Italia, anche se con qualche anno di ritardo, si stanno facendo dei decisi passi in avanti con una crescente offerta formativa nel settore del trading e della finanza in generale. Certo, siamo ancora abbastanza indietro in questo settore, con una conoscenza molto ristretta degli strumenti finanziari, ma qualcosa si muove nella direzione giusta.

Negli ultimi anni, infatti, il trading online è cresciuto esponenzialmente nel nostro Paese, con migliaia di persone che si avvicinano regolarmente a questa forma d’investimento agevolate, anche, dalle nuove tecnologie che rendono sempre più semplice quelli che, una volta, erano strumenti esclusivi dei professionisti del settore. Ma attenzione, non è tutto oro ciò che luccica.

Va ricordato, infatti, che si tratta di una forma di investimento ad alto rischio e, come tale, è fondamentale che l’approccio sia quanto più possibile consapevole.

Fortunatamente negli ultimi anni sono molte le aziende che hanno investito in questo settore andando ad ampliare l’offerta di formazione per tutto ciò che riguarda il complesso mondo degli strumenti finanziari.

Trading online: l’importanza della formazione

Sbarcato in Italia circa 20 anni fa, nei primi momenti il trading online è stato erroneamente visto come una scorciatoia per diventare ricchi senza sforzo. Molte persone, mosse da una conoscenza errata del settore e da una pubblicità a volte ingannevole, si sono approcciate al trading come a una sorta di gioco d’azzardo. In poche parole sembrava che bastava puntare un po’ di soldi qua e là, sperando nella fortuna come alla lotteria.

In realtà il trading online è un’attività finanziaria seria e complessa, che richiede una corretta formazione, un livello minimo di esperienza e un budget iniziale. Per individuare le migliori soluzioni in ambito formativo si può dare uno sguardo a questa selezione dei migliori corsi di trading online realizzata dal sito mercati24.com.

Grazie anche a questi lavori di divulgazione oggi il comparto viene gestito in una maniera decisamente più adeguata, regolamentata e professionale, soprattutto per quanto riguarda l’informazione nei confronti degli utenti.

Il trading online si basa su alcuni principi di base, che devono essere capiti nella loro interezza, per non commettere errori e giudicare se si tratti effettivamente della scelta più adatta alle proprie esigenze.

Tutto parte dagli strumenti derivati, ovvero prodotti finanziari che dipendono da asset soggetti alle quotazioni di mercato, come materie prime, azioni, obbligazioni, cambi valutari o indici.

Le operazioni vengono effettuate quindi non sugli asset principali, ma sulla differenza di prezzo che tali strumenti assumono in un arco di tempo stabilito.

Tale aspetto è fondamentale, perché consente potenzialmente di guadagnare sia quando il valore di riferimento scende che quando invece sale.

In pratica non si possiede mai il sottostante, ma a seconda del suo andamento si può chiudere una posizione in perdita o in attivo.

Alla base di tutto c’è l’analisi tecnica, lo studio dei grafici relativi agli andamenti dei prezzi. Analizzando le variazioni, i valori di apertura e di chiusura, i pattern, i dati storici, ed effettuando previsioni quanto più possibile incentrate su scelte ponderate, è possibile pianificare strategie di trading online di medio e lungo termine.

È proprio questa la differenza tra un trader professionista e uno alle prime armi, la capacità di capire e usare i grafici, unita alle strategie di lungo periodo e all’esperienza maturata sul campo.

Vantaggi e svantaggi del trading online

Come ogni attività finanziaria anche il trading online presenta pro e contro. Tra i vantaggi principali c’è innanzitutto l’accessibilità, infatti basta avere un computer e una buona connessione internet per cominciare a investire.

Inoltre non bisogna disporre di capitali ingenti, come avviene invece per gli investimenti tradizionali, che presentano barriere d’entrata estremamente elevate.

Anche la formazione può essere gestita in maniera adeguata, affidandosi a piattaforme di qualità, serie e certificate. Alcuni broker, infatti, mettono a disposizione dei trader inesperti alcuni strumenti molto importanti, come i conti demo, che permettono di fare pratica utilizzando soldi virtuali, senza alcuni rischio iniziale.

Un altro vantaggio consiste nei costi, legati non a commissioni fisse ma a spread sugli eseguiti, perciò applicati soltanto alle operazioni effettuate.

Allo stesso tempo si tratta pur sempre di operazioni finanziarie, quindi esiste in qualsiasi momento il rischio di perdita del capitale. In più è necessario passare diverse ore davanti al computer, apprendere le tecniche basilari del mestiere e gestire un considerevole stress psicologico.

Il trading online può rappresentare sicuramente un’ottima opportunità d’investimento, però bisogna procedere per gradi, senza fretta, imparando con umiltà a investire nel modo giusto.