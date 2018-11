Lavoro: di nuovo su tetto scuola operai licenziati a Rossano

Sono saliti di nuovo sul tetto della scuola media "Carlo Levi" di Rossano (oggi comune di Corigliano Rossano) i quattro operai impegnati nella manutenzione del verde pubblico comunale alle dipendenze di una ditta prima di essere licenziati.

I lavoratori avevano già protestato nei giorni scorsi con le stesse modalità (LEGGI), ma avevano sospeso la manifestazione dopo un incontro con il prefetto Paola Galeone, avvenuto il 16 novembre scorso (LEGGI).



Ora i dimostranti sostengono di non aver avuto più notizie degli impegni assunti in prefettura per il loro reimpiego ed hanno deciso di riprendere la protesta.