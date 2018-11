Maltempo, Campana chiede lo stato di calamità naturale

L’ondata di maltempo che ha flagellato nelle scorse settimane la provincia di Cosenza ha portato non pochi disagi nel territorio comunale di Campana, e ha complicato la viabilità e creando condizioni di dissesto tali da rendere obbligatori diversi interventi. La strada provinciale 205 si è riempita di detriti, le strade interpoderali sono state interessate da frane e smottamenti mentre alcuni edifici hanno subito danni ai solai e ai tetti.

A tal proposito la Giunta, dopo aver verificato la situazione e fatto l’elenco dei danni ha deliberato di chiedere alla Regione Calabria l’inserimento nei comuni che chiedono lo stato di calamità naturale e un congruo contributo per ripristinare i servizi di viabilità urbana ed extraurbana. Pesanti in particolar modo i disagi legati alle vie interpoderali, disagi che hanno messo in ginocchio l’economia locale.

Al tempo stesso le perizie hanno evidenziato alcune situazioni che necessitano di interventi di somma urgenza e non possono attendere oltre per essere attuati. Nello specifico i sopralluoghi effettuati sulle strade comunali hanno evidenziato situazioni tali da mettere a rischio l’incolumità dei cittadini e pertanto è stata stanziata la cifra di 10mila euro per far partire immediatamente i lavori di ripristino.

“Il clima sta cambiando e il nostro territorio non è preparato a reggere questi cambiamenti – ha dichiarato il sindaco Agostino Chiarello – c’è bisogno di un’azione strategica e concertata in grado di mettere in sicurezza il territorio ed evitare che si creino situazioni emergenziali ogni volta che c’è maltempo. Il governo stanzi celermente i fondi necessari e provveda ad un piano per la messa in sicurezza del territorio”.