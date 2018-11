Cronaca del crotonese: tre arresti tra Isola, Cirò e Mesoraca

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato un 46enne di Crotone, P.A., ritenuto responsabile dei reati di evasione, minaccia, resistenza, violenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

In particolare, l’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa dai militari nel corso di un mirato controllo.

I carabinieri l’hanno atteso sotto la sua abitazione e, al suo ritorno, questi avrebbe iniziato ad inveirgli contro con offese e minacce ed opponendo resistenza all’invito degli stessi di seguirli in caserma. Per lui, così, sono scattate le manette: dopo l’udienza di convalida, è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.

In un altro contesto, i carabinieri di Cirò Marina, invece, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Crotone, nei confronti di un 29enne commerciante del luogo.

Il provvedimento è scaturito dalla richiesta di emissione di una misura cautelare avanzata dai militari in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e lesioni commessi nel mese scorso, ai danni dei suoi genitori. L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale del capoluogo.

I carabinieri di Mesoraca, infine, hanno arrestato un 46enne, un manovale del luogo, in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari conseguente all’aggravamento richiesto dai militari in seguito alla violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare ed ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie.