Violenza sulle donne, primo incontro tra i sindaci della rete regionale

Il Centro antiviolenza di Paterno Calabro vuole essere il promotore di una rete di Comuni per sostenere attività di disseminazione e sensibilizzazione nonché attivare percorsi di uscita dalla violenza per le donne in temporanea difficoltà.

Così in occasione del primo incontro della rete hanno preso parte 34 Sindaci dei comuni limitrofi e non solo: Aiello Calabro, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Castrolibero, Cellara, Cerisano, Colosimi, Dipignano, Domanico, Falconara Albanese, Figline Vigliaturo, Grimaldi, Lago, Longobardi, Malito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Piane Crati, Rogliano, San Benedetto Ullano, San Fili, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, San Vincenzo La Costa, e molti altri saranno contatti nei giorni seguenti.

E’ obiettivo del Centro coinvolgere nelle attività in programma – anche attraverso il sostegno della pubblica amministrazione – i responsabili dei servizi sociali, delle forze dell’ordine territoriali, i medici di base e le guardie mediche, al fine di condividere un'unica metodologia.

“L’incontro è importante poiché senza una rete territoriale diventa difficile operare all’interno di un contesto composto da una molteplicità di piccoli centri. Tale iniziativa è stata accolta favorevolmente da tutte le amministrazioni coinvolte che ringraziamo per aver prontamente recepito ed accettato il nostro invito” – dichiara Maria Campolo, la coordinatrice del Cav.