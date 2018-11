Nella tracolla alla moda una Beretta clandestina: minorenne finisce in manette

Appena 16 anni, mai nessun problema con la giustizia (il giovane era incensurato) ma in una tracolla alla moda nascondeva una pistola, una Beretta (81 BB) calibro 7,65 con la matricola abrasa, perfettamente oleata e funzionante e fornita di 12 munizioni.

A scoprire l’arma sono i stati i Carabinieri di Nicotera Marina insieme ai colleghi di Nicotera e Joppolo. Impegnati in un controllo del territorio hanno notato il ragazzo sull’uscio di casa che, alla loro vista, è subito scappato all’interno.

Un elemento che ha insospettito i militari che hanno così deciso di vederci chiaro e perquisito la sua abitazione ritrovando la pistola nella tracolla che era nascosta nel parapetto della terrazza.

Il 16enne è stato così arrestato in flagranza per detenzione abusiva di armi e munizioni e, su disposizione del tribunale dei Minorenni di Catanzaro, è stato portato nel Centro di Prima di Prima Accoglienza del capoluogo in attesta dell’udienza di convalida.