Caulonia sbanca a “Mezzogiorno in famiglia”, Belcastro: «Risultato esaltante»

Per Caulonia “Mezzogiorno in Famiglia” continua. Dopo una sfida entusiasmante con i concorrenti di Galatina, comune della provincia di Lecce, i ragazzi cauloniesi hanno superato il primo turno, guadagnandosi la partecipazione al prossimo weekend in diretta su Rai 2.

Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto è stata espressa dal sindaco Caterina Belcastro: “Un risultato esaltante - ha affermato il primo cittadino - a conferma che il lavoro che stiamo portando avanti è quello giusto e che si muove nell’interesse di una comunità finalmente unità. È la vittoria di un paese compatto che riesce a fare squadra. Avremo ancora la possibilità di rappresentare Caulonia sulle reti nazionali. Questo ci fa immensamente piacere e ci esorta ad un impegno ancora maggiore”.