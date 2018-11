Giovane straniero rapinato alla stazione di Reggio: due arresti

Due giovani stranieri, uno cittadino nigeriano e l’altro della Guinea, sono stati arrestati la scorsa notte dopo una rapina avvenuta ai danni di un cittadino della Guinea di 24 anni nei pressi della stazione ferroviaria a Reggio Calabria.

I due, entrambi 19enni, avrebbero dapprima minacciato la vittima con un martelletto frangi vetro e poi l’avrebbero colpita alla mano con un coltello per rubargli un tablet.

I due rapinatori sono poi scappati cercando di far perdere le loro tracce ma sono stati prima rintracciati in piazza Garibaldi e poi immobilizzati dagli agenti delle Volanti e tratti in arresto.