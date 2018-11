Marijuana sotto il sedile dell’auto, 39enne fermato a Rende

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 39enne di Castiglione Cosentino. I militari, nella serata del 6 novembre 2018, hanno notato un SUV che poco prima aveva effettuato una serie di sorpassi pericolosi per poi sfrecciare a forte velocità lungo la strada provinciale 234, nel comune di Rende, in direzione Castiglione Cosentino.

L’auto è stata immediatamente inseguita e bloccata all’altezza di località Padula ed il conducente, nelle fasi del controllo, ha consegnato ai militari un barattolino in plastica contenente 5 grammi di “marijuana”, ma il forte odore proveniente dal veicolo ha spinto i carabinieri verso la perquisizione rinvenendo, sotto al sedile del conducente, una busta di plastica contenente 100 grammi di marijuana.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 2 bilancini e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Rende e, al termine dell’udienza di convalida, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.