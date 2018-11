Incidenti: violento frontale nel cosentino, morto un 85enne

Un violento scontro frontale tra due auto, una Fiat Punto e una Mini Cooper, è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Marano Marchesato, nel cosentino.

Un uomo di 85 anni, Giuseppe Savaglio, purtroppo non ce l’ha fatta. L’anziano si trovava alla guida della fiat punto. Sull’altro veicolo viaggiavano due ragazzi che sono stati trasportati in ospedale in stato di shock.

Le cause dell’incidente sono al momento sconosciute. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per cercare di ricostruire la dinamica.