Coltivavano e lavoravano la canapa in un appartamento: arrestati in tre a San Ferdinando

All’interno di un appartamento avevano trasformato una stanza in una coltivazione di canapa con annesso spazio per la lavorazione.

La cosa però non è sfuggita ai Carabinieri di Gioia Tauro che nella serata di ieri sono giunti in via Calvario a San Ferdinando ed hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 39enne idraulico, Francesco Loiacono.

L’uomo, insieme al 32enne Rocco D’Agostino e al 58enne roarnese Mario Cucinotta, era intento ad operare all’interno di in una stanza adibita ad essiccatoio, sigillata per non far uscire umidità ed odori.

La camera nascondeva circa 4000 piantine di canapa indiana del tipo olandese nana, dell’altezza media di 20 cm circa, disposte su 40 filari da 100 piante ciascuno, in fase di essiccazione e 250 dosi di marijuana già essiccata, il tutto per un peso complessivo di circa 13 kg.

La droga rinvenuta, che immessa nel mercato illegale avrebbe fruttato oltre 10 mila euro, è stata sottoposta a sequestro penale per essere successivamente trasmessa al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.

Tutti gli arrestati sono stati invece ristretti presso la Casa Circondariale di Arghillà in attesa del giudizio di convalida.