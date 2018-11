Petilia, dopo 4 giorni ancora nessuna traccia dell’allevatore scomparso

Dopo ben quattro giorni non si hanno ancora notizie di Massimo Vona, l’allevatore di 44 anni, di Petilia Policastro, scomparso senza lasciare tracce (LEGGI QUI).

Vona, dopo aver lasciato la moglie e i due figlioletti di 4 e 8 anni, nel pomeriggio di martedì scorso, 30 di ottobre, è uscito con la sua auto, una Fiat Punto azzurra, per raggiungere la località di campagna, alla periferia del paese, dove lavora come allevatore di pecore.

In quel luogo, però, pare non sia vi mai arrivato e la moglie, non vedendolo rientrare a casa e non ricevendo alcuna risposta ai tentativi di contattarlo sul telefonino, che anzi risultava muto, ha deciso il giorno dopo di denunciare ai carabinieri la scomparsa del marito.

I militari della compagnia di Petilia Policastro, hanno così iniziato sebbene ad oggi senza esito. Di Vona nessuna traccia, così come nessuna traccia si è avuta della sua auto.

Gli investigatori ritengono dunque che potrebbe essersi allontanato dalla zona proprio con la sua vettura e per questo hanno esteso le ricerche alla regione e oltre, in base al dispositivo sulle persone scomparse attivato dalla Prefettura.

I carabinieri, dunque, non escludono alcuna pista sui motivi della scomparsa del 44enne: tra le ipotesi quella dell'allontanamento volontario ma anche della criminalità organizzata, sebbene Vona abbia qualche precedente penale ma che risale negli anni. E nient’altro.