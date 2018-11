Scambio di crest alla Capitaneria di porto di Crotone

Il capitano Girolamo Parretta ha portato i saluti del Collegio nazionale capitani di lungo corso e macchina (Compartimento di Napoli) al nuovo comandante della Capitaneria di porto di Crotone, Giovanni Greco. Il delegato crotonese del Collegio nazionale ha consegnato al comandante Greco il crest dell'Ente nel corso di un incontro avuto lo scorso mercoledì negli uffici della Capitaneria.

L'occasione è stata utile per trattare i temi riguardanti la marineria crotonese e le memorie di navigazione del comandante. Si è elogiato, inoltre, il lustro che gli ufficiali crotonesi restituiscono al comparto marittimo attraverso la loro attività spesa in giro per il mondo. Non da ultimo, in questo senso, è il contributo fornito dall’istituto nautico “M. Ciliberto” di Crotone nella formazione dei futuri ufficiali. Il comandante Greco ha espresso piena disponibilità a collaborare col collegio nel solco del protocollo sancito a livello ministeriale con l'Ente.