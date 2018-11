Isola C.R.,Tenta un furto e finisce ai domiciliari, esce e prende a calci la sede degli scout

In poche ore beccato e arrestato per ben due volte. Protagonista un operaio 37enne (R.A.) di Isola Capo Rizzuto. Nel primo caso i carabinieri della tenenza locale lo hanno sorpreso all’interno della scuola Parrocchiale di Piazza Duomo, mentre tentava di mettere a segno un furto con un arnese da scasso.

Per questo era finito ai domiciliari ma non contento si è allontanato dalla sua abitazione – nonostante la misura a suo carico - per recarsi nei pressi sempre di Piazza Duomo della cittadina, dove ha cercato di danneggiare a calci la porta d’ingresso di un locale utilizzato dal gruppo “Scout”.

Rintracciato e bloccato nuovamente dai militari, dopo questo secondo episodio per lui si sono spalancare le porte della Casa Circondariale di Crotone.