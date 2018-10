Internazionalizzazione, a Roma nuovo incontro tra Rossi e l’Ambasciatore dell’Azerbaijan

Daniele Rossi e Mammad Ahmadzada

Il Presidente di Confindustria Catanzaro e vicepresidente di Unindustria Calabria Daniele Rossi ha incontrato, nella giornata di oggi a Roma, S.E. Mammad Ahmadzada, ambasciatore dell’Azerbaijan in Italia.

Rossi e Ahmadzada danno così continuità ai rapporti istituzionali dopo che nello scorso mese di febbraio, l’Ambasciatore aveva visitato la sede catanzarese di Confindustria e incontrato diversi imprenditori della provincia di Catanzaro.

«Sono felice di aver rivisto l’Ambasciatore azero - ha detto Daniele Rossi al termine dell’incontro -. Con lui abbiamo ripreso il filo del discorso già avviato qualche mese fa e relativo alle iniziative volte ad incrementare i rapporti commerciali tra la Calabria e l’Azerbaijan. Nello specifico, le prime occasioni per un contatto diretto tra il mondo imprenditoriale catanzarese e l’area commerciale del Caucaso saranno nella capitale azera, Baku, per le due fiere che si terranno da qui alla fine del 2019. Si tratta di due occasioni alle quali credo sia importante partecipare con una delegazione di imprese calabresi: sono convinto che i mercati emergenti possano essere una risorsa di particolare rilevanza per le imprese calabresi che con la loro qualità e competitività possono trovare spazi di crescita più che interessanti».

A testimonianza della rilevanza strategica dell’appuntamento, proprio nei giorni scorsi, l’Ambasciatore Ahmadzada, ha accompagnato a Baku per una visita istituzionale la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la vicepresidente per l’internazionalizzazione di Confindustria Licia Mattioli.