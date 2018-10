Intensificati i controlli sulla 106 e 107: 8 feriti e un morto in una sola settimana

La Polizia Stradale di Crotone ha intensificato i controlli sulle grandi arterie SS 106 e SS 107. Il bilancio settimanale purtroppo conta 8 feriti e una vittima a causa di tre distinti incidenti, nonché una persona denunciata per guida in stato di ebrezza alcolica.

In particolare, sono state impiegate 25 pattuglie, controllati 122 veicoli e 128 persone, accertate 34 infrazioni al codice della strada a cui è seguito l’avvio per le procedure di decurtazione di 62 punti dalle patenti, ritirate 2 carte di circolazione e 5 patenti.

Inoltre sono stati sequestrati 5 veicoli in quanto privi di copertura assicurativa. Sono stati controllati anche 23 conducenti con l'etilometro o precursori per contrastare la conduzione di veicoli in stato di alterazione da bevande alcoliche.