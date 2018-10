Fitness a fascia oraria a Lamezia. Procura apre fascicolo

La Procura della Repubblica di Catanzaro avrebbe aperto un fascicolo per far chiarezza sulla vicenda che vede i cittadini di Lamezia Terme costretti a eseguire attività fisica in determinate fasce orarie, ovvero solo al mattino.

Dunque le palestre di Lamezia restano “off-limits” per le associazioni sportive nel pomeriggio poiché risulterebbero prive dell’agibilità mentre di mattina verrebbero tranquillamente utilizzate dagli istituti scolastici per le ore di attività fisica prevista.

La situazione proseguirebbe invariata da mesi nonostante le manifestazioni e i reclami dei lametini che appoggiano a tutta forza le associazioni.