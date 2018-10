È morto ieri in ospedale Agostino Ienopoli, 84enne di Belvedere Spinello che era rimasto coinvolto in un incidente sulla strada statale 107 a Rocca di Neto. Le ferite riportate dopo lo scontro della sua Wolksvagen Polo, su cui viaggiava insieme alla moglie, con altre due macchine una Peugeot e un’Audi, non gli hanno lasciato scampo. Nell’incidente vi erano altri feriti, tra cui la moglie dell’uomo.