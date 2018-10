Violento nubifragio a Rossano, momenti di paura tra la popolazione

Si sono vissuti momenti di grande paura, stamani, nella città di Rossano e nell’intero hinterland, a causa di un violento nubifragio. Tanti i disagi con strade allagate, box e sottopassi sommersi completamente d’acqua. Si sono registrate anche alcune frane in diverse zone del territorio. Allagamenti anche nella zona marina che hanno allarmato, in modo particolare, gli abitanti del luogo che hanno rivissuto, per alcune ore, il dramma dell’alluvione che si è verificata il 12 agosto del 2015.

Tante le chiamate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco per una serie di interventi urgenti. Si consiglia, pertanto, la massima prudenza per tutti gli abitanti dell'area-urbana: Corigliano-Rossano e dei diversi comuni dell’intera fascia jonica cosentina dove sono previsti, secondo il bollettino meteo diffuso dall’Aeronautica Militare e dalla Protezione Civile della Regione Calabria, forti precipitazioni anche per le prossime 48 ore.