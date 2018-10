Sorpresi a rubare 40 Kg di mandarini a Cinquefrondi, arrestati tre extracomunitari

I Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno arrestato per furto aggravato in concorso tre extracomunitari, H.D. maliano di 24 anni, A.S. 20enne e M.S. 33 anni nati in Guinea, tutti senza permesso di soggiorno e domiciliati presso la vecchia tendopoli di San Ferdinando.

In particolare, nel corso di un servizio di pattuglia in contrada Gunnari a Cinquefrondi, i militari della stazione locale li hanno sorpreso all’interno di un fondo agricolo privato, mentre erano intenti a raccogliere i mandarini dagli alberi, servendosi di scala e contenitori portati appositamente sul posto.

I militari hanno appurato che erano entrati nel terreno forzando un cancello perimetrale ed erano riusciti ad accatastare, fino all’arrivo della pattuglia, 40 kg di mandarini.

La frutta è stata restituita alla proprietaria del fondo mentre i tre, dopo essere stati dichiarati in stato d’arresto, sono stati trattenuti presso la Caserma di Cinquefrondi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.