Droga: a casa tutto il materiale per spacciare, un arresto a Crotone

I carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crotone, hanno arrestato D.L. 21enne di Crotone, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, in seguito ad una perquisizione di iniziativa, all’interno della sua abitazione, hanno rinvenuto, all’interno di un mobile, 80 grammi circa di marijuana ed altre cinque già confezionate, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro penale. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.