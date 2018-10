Maltempo, frana in zona Celadi a Corigliano Rossano

Frana sulla strada in località Celadi a Corigliano Rossano, gli uffici comunali hanno prontamente informato la competente Provincia di Cosenza.

È quanto fa sapere l’organo commissariale che invitando alla prudenza ed alla massima attenzione precisa che gli uffici comunali stanno monitorando tutto il vasto territorio cittadino per verificare eventuali danni provocati dalle piogge che nelle ultime ore si sono abbattute sul territorio.

L’Allerta meteo, per come comunicato dalla protezione civile regionale agli uffici comunali in data odierna (giovedì 4), continua ad avere validità fino a domani, venerdì 5 ottobre. Il livello è arancione.